Pardo: «Inter-Juventus? 60% e 40%. In estate, troppa paura tra interisti»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha dato il suo pronostico in vista di Inter-Juventus. Poi una battuta sull’eccessivo catastrofismo estivo dei tifosi nerazzurri

DUE ELEMENTI − Pardo analizza il match di questa sera: «Credo che ci siano due cose da sottolineare: l’elemento del catastrofismo in casa Inter, che è una narrazione legata all’appeal mediatico che questo club ha. Era la squadra che aveva dominato la squadra dello scorso, c’è stato un eccesso di paura in estate. Marotta è bravissimo ma anche Ausilio e tutta l’area tecnica ed economica; secondo elemento, la Juventus. Lo scorso anno ha vinto due coppe, nella partita secca dal punto di vista dell’orgoglio può veramente continuare a fare bene e a mettere paura. Lo ha dimostrato anche all’Olimpico. Per me 60% e 40% Inter-Juventus».