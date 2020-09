Inter, Marcos Alonso più di Emerson: Conte, problema abbondanza – Sky

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso ha superato Emerson Palmieri nelle preferenze dell’Inter e di Antonio Conte, ma in casa nerazzurra bisogna risolvere anche il problema abbondanza in rosa. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

PROBLEMA ABBONDANZA – Marcos Alonso ora è il preferito di Antonio Conte, ma c’è anche da risolvere il problema dei troppi giocatori in rosa: «Attendendo Vidal si pensa alle manovre a sinistra. Prima dovrà partire qualcuno, in particolar modo Dalbert, poi l’Inter ha individuato Marcos Alonso. Emerson Palmieri piace, ma Alonso è favorito. C’è la situazione abbondanza da sistemare nella rosa dell’Inter, non sono cose semplici, ma sono obiettivi che l’Inter persegue per rinforzarsi».