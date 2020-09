All’Inter servono 70 milioni. Brozovic-Monaco, offerta bassa – SM

Condividi questo articolo

Marcelo Brozovic

L’Inter ha bisogno di incassare 70 milioni se vuole puntare a Kanté e Marcos Alonso, obiettivi di Conte. I soldi potrebbero arrivare dalle cessioni, ma al momento l’unica voce concreta è quella di Brozovic al Monaco, con offerta troppo bassa

L’Inter ha individuato da tempo in Kantè e Marcos Alonso i grandi obiettivi di mercato. Il Chelsea però non intende fare sconti e non accetterà proposte di prestito. Servono quindi 70 milioni da ricavare con qualche cessione pesante. In questo momento non sembra decollare un’ipotesi che sembrava potersi fare concreta come quella di Brozovic al Monaco: secondo “Sport Mediaset” il club del Principato offre 22 milioni, offerta ritenuta troppo bassa dall’Inter.