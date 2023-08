Inter, lavoro no stop sul mercato: Inzaghi spera in un risvolto – Sky

La dirigenza dell’Inter lavora per limare i dettagli che mancano al passaggio in nerazzurro di Samardzic ma anche di Sommer e Scamacca. Inzaghi spera in una risvolto positivo entro una data.

TEMPISTICHE – In Viale della Liberazione quest’oggi non si sono ancora registrati movimenti degni di nota. L’inviato di Sky Sport 24, Andrea Paventi, informa che né Giuseppe Marotta né Piero Ausilio hanno fatto visita alla sede dell’Inter. Il lavoro sul mercato per la dirigenza nerazzurra, però, non si arresta mai. Lo staff dirigenziale lavora instancabilmente per regalare il prima possibile a Simone Inzaghi quello di cui più ha bisogno: il primo portiere e un nuovo attaccante. Nella giornata che sembra essere decisiva per la chiusura della trattativa per Lazar Samardzic, nel mirino rimangono sempre anche Yann Sommer e Gianluca Scamacca. Questi due nomi sono le priorità assolute, che l’allenatore dell’Inter spera di poter avere a disposizione già nel fine settimana. Dopo il rientro dal Giappone di questa mattina, a Milano, il gruppo nerazzurro avrà diritto a qualche giorno di pausa. Chissà che sabato, quando ricomincerà il lavoro della squadra di Inzaghi, ad Appiano Gentile non possa esserci almeno un uomo a disposizione in più.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi