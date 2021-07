Inter-Lautaro Martinez, discorso rinnovo aperto: da discutere la cifra – Sky

L’Inter lavora al rinnovo di Lautaro Martinez, fresco Campione d’America con la maglia dell’Argentina (vedi articolo). Secondo Marco De Micheli – intervenuto nel corso di “Sky Sport 24” -, il club nerazzurro e l’agente dell’argentino devono ancora affrontare il discorso principale

DISCORSI DA AFFRONTARE – L’Inter vuole trattenere Lautaro Martinez, che ha un contratto in scadenza nel 2023. Marco De Micheli fa il punto della situazione: «L’Inter è alla ricerca di un accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez, protagonista nella vittoria della Copa America con l’Argentina. Lautaro ha un contratto in scadenza nel 2023. Ci sono già stati alcuni incontri con l’agente ma ancora non si è parlato di cifre e date».