Inter, la dirigenza fa il punto con Inzaghi sul mercato (in stand by) – CdS

La dirigenza in questi giorni ha mostrato la sua vicinanza alla squadra ad Appiano Gentile, ma ha anche fatto il punto di mercato con Inzaghi. Per Onana non c’è fretta, e ad Handanovic verrà proposto comunque un rinnovo.

MERCATO – La presenza della dirigenza in questi giorni ad Appiano Gentile è stata utile per fare il punto della situazione mercato con Simone Inzaghi. La prima uscita potrebbe essere quella legata ad Aleksandar Kolarov, resta da capire se il difensore cambierà squadra o dirà addio al calcio. A quel punto si punterà su un quinto di sinistra, ma senza spendere tanto per il cartellino. Non c’è fretta neanche per quanto riguarda la firma sul contratto di Onana. Con il portiere già da tempo c’è l’accordo, ma la firma e le visite mediche saranno fatte a tempo debito, anche per non minare la tranquillità di Samir Handanovic, al quale sarà comunque proposto un rinnovo di contratto con tanto di possibilità di giocarsi il posto.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.