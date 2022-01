Ferrara: «Ora l’Inter è di Inzaghi! Ora ha quaranta giorni importanti»

Ciro Ferrara, in vista della sfida tra Napoli e Juventus (lui ex di entrambe), in un’intervista sul Corriere dello Sport ha parlato anche dell’Inter di Inzaghi.

LAVORO INZAGHI – Ferrara elogia il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter, attualmente prima in classifica con merito: «Gli va riconosciuto di essere intervenuto, personalizzando la squadra. Per me era la favorita ma so quanto fosse difficile ripartire senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Ora l’Inter gli appartiene, è sua, l’ha caratterizzata. Ha quaranta giorni nei quali può scrollarsi di dosso le concorrenti più pericolose, penso a Milan e a Napoli che pagheranno a caro prezzo la Coppa d’Africa, o ritrovarsi nel mischione».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano