Supercoppa italiana, oggi il Consiglio di Lega: rinvio o può anche saltare – CdS

Oggi il Consiglio di Lega si riunirà per decidere se rinviare o meno la Supercoppa Italiana. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, c’è anche il forte rischio che la partita venga annullata del tutto.

RINVIO – L’argomento principale del Consiglio di Lega che si riunirà oggi sarà lo spostamento della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus in programma, attualmente, mercoledì 12 gennaio a San Siro. L’argomento principale sarà quello, anche se non è l’unico. Negli ultimi giorni, infatti, alcune società hanno chiesto il rinvio delle loro gare in programma giovedì e venerdì. Tornando alla partita di Supercoppa, si parla pur sempre di una partita secca e non riguarda una classifica. La partita può essere rinviata o no, con il rischio addirittura di non poter essere giocata e dunque non assegnata. Anche perché l’11 maggio è in programma la finale di Coppa Italia e giocare la Supercoppa una settimana più tardi (il 18) non è il massimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti