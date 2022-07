Inter, la buonuscita di Sanchez costerà molto di più di Vidal! C’è un incentivo – CdS

Non basteranno i 3,5 spesi dall’Inter per l’addio ad Arturo Vidal. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la cifra per rescindere il contratto con l’attaccante cileno sarà molto più alta.

INCENTIVO – L’Inter è in trattativa con Alexis Sanchez per trovare l’accordo riguardo l’incentivo alla risoluzione del contratto, ma non basteranno 4-5 milioni. Una procedura analoga era stata fatta già con Arturo Vidal, per il quale la buonuscita era già determinata ovvero 3,5 milioni. Per Sanchez va aggiunto l’incentivo, tanto che serviranno circa 8 milioni. La cifra che il cileno incasserà, difatti, dovrà comprendere anche una parte dell’ingaggio 2020-2021, posticipato per non gravare sul monte stipendi.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.