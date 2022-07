Criscitiello: «Inter, tante difficoltà a cedere! Skriniar problema economico»

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Tmw, si è concentrato sull’Inter e sul problema del mercato in uscita del club nerazzurro. Su Skriniar, lo ritiene un problema economico

PROBLEMA CESSIONI − Criscitiello ragiona sulle prossime mosse dell’Inter: «Juventus e Inter stanno facendo un bel mercato. L’Inter poteva fare due colpi, Dybala e Bremer, ma non avendo fatto le uscite si è dovuta fermare. Troppe difficoltà per Marotta sulle cessioni. Si sono incartati e adesso, se dovesse restare Skriniar, avresti un problema economico ma sicuramente non tecnico. Ai tifosi interessa la squadra, a Inzaghi anche quindi va bene così».