Inter, ritiro finito e giorno di riposo: giocatori già con le famiglie – CdS

Il ritiro dell’Inter è di fatto terminato, con tanto di giorno di riposo concesso da mister Simone Inzaghi. Alcuni giocatori hanno già raggiunto le proprie famiglie.

RITIRO FINITO – Dopo l’amichevole di sabato, Simone Inzaghi ha ordinato il rompete le righe e alcuni nerazzurri hanno raggiunto già le famiglie direttamente da Lens. Dopo il giorno di riposo, appuntamento per tutti domani pomeriggio alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti, ma intanto il ritiro ad Appiano Gentile è finito. Importante per ricaricare le energie e stare con i propri parenti, come nel caso di Marcelo Brozovic che non ha perso tempo per andare a mare insieme alla sua famiglia, o di Edin Dzeko che ha celebrato l’anniversario di matrimonio con la moglie.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti