Inter in vantaggio su Tonali, ma il Milan ci crede: sarÃ  sfida – Sky

Inter in vantaggio su Tonali, ma il Milan ci crede: sarà sfida – Sky

L’Inter è ancora in vantaggio su Sandro Tonali del Brescia, ma il Milan crede di poter bruciare la concorrenza dei nerazzurri: sarà derby di mercato per il baby talento della Nazionale

L’Inter deve fare attenzione al Milan per un obiettivo di mercato che segue da lungo tempo, Sandro Tonali del Brescia. Secondo Fabrizio Romano per “Sky Sport” l’Inter resta in vantaggio sul giocatore, che segue da tanto tempo e con cui ha già un accordo di massima, ma il Milan si è inserito e sogna di bruciare la concorrenza dei nerazzurri. Sarà quindi derby di mercato per il giovane talento del Brescia e della Nazionale.