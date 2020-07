Verona-Inter: Conte fa dei cambi, in attacco c’Ã¨ un solo sicuro – SM

Verona-Inter: Conte fa dei cambi, in attacco c’è un solo sicuro – SM

Verona-Inter di questa sera vedrà una formazione nerazzurra diversa rispetto alle ultime uscite. Antonio Conte rivoluziona un po’ dopo la sconfitta contro il Bologna

Questa sera l’Inter torna in campo contro il Verona con l’imperativo di vincere per respingere il sorpasso dell’Atalanta vittoriosa ieri e dare risposte dopo la clamorosa sconfitta contro il Bologna di domenica scorsa. Secondo “Sport Mediaset” la sconfitta di domenica farà delle vittime illustri in quanto Antonio Conte è pronto a lasciare in panchina Lautaro Martinez e Christian Eriksen a favore di Alexis Sanchez e Borja Valero. In attacco confermato il solo Romelu Lukaku.