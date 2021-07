Inter, l’idea Zappacosta per ora resta sullo sfondo – Sky

Davide Zappacosta resta una valida alternativa per rinforzare le fasce dell’Inter. Quella del giocatore del Chelsea è al momento un’idea non prioritaria, ma che resta sullo sfondo.

Il nome di Davide Zappacosta si è aggiunto in questi anni ai candidati per rinforzare la batteria di esterni a disposizione dell’Inter di Simone Inzaghi. Quella del giocatore del Chelsea, nell’ultima stagione in prestito al Genoa, non è comunque una proposta prioritaria. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” in questo momento Zappacosta è più considerata un’alternativa da valutare in futuro nel caso dovessero sfumare gli altri obiettivi. Come per altri nomi è inoltre necessario che il Chelsea apra all’ipotesi del prestito.