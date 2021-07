Marotta: «Sarà mercato difficile per tutti. Vogliamo riconfermare tricolore»

Marotta è intervenuto ai microfoni di “Sport Mediaset” a margine dell’amichevole tra Inter e Lugano. Diversi i temi trattati dall’amministratore delegato sport dei nerazzurri. Mercato, lotta scudetto e il nuovo tecnico Simone Inzaghi gli argomenti affrontati.

RICONFERMA – Queste le parole di Marotta su questo nuovo inizio di stagione: «Le sensazioni sono giuste, abbiamo una squadra e un allenatore che rappresentano quello che noi cerchiamo. Vogliamo la conferma, sappiamo di avere sulla maglia la coccarda del tricolore. È evidente che dobbiamo riconfermarci in quel ruolo».

MISTER – L’amministratore delegato dell’Inter Marotta ha poi parlato del nuovo tecnico dei nerazzurri: «Simone Inzaghi è un allenatore che ha fatto molto bene nella Lazio. Lo considero il giusto proseguimento del solco tracciato da Antonio Conte. Noi, come società, siamo al suo fianco per supportarlo in ogni eventuale difficoltà. L’organico e l’allenatore sono sicuramente di prim’ordine».

MERCATO – Marotta ha poi concluso il suo intervento analizzando la campagna acquisti dell’Inter: «Il nostro mercato è basato sulle opportunità e sulla creatività. Sarà un mercato difficile per noi come per tutti. Sappiamo della contrazione finanziaria a cui sono soggetti tutti i club europei. Bisogna avere pazienza. Noi partiamo da una base solida e da un gruppo meritatamente Campione d’Italia».