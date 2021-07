Nandez all’Inter, problema clausola. Radu e Satriano verso la permanenza – SM

L’Inter è a caccia del dopo Hakimi, il favorito rimane Nandez del Cagliari. Lo riporta “Sport Mediaset”, che analizza anche la situazione di Radu e Satriano, due giovani che si sono messi in mostra nell’amichevole contro il Lugano.

CLAUSOLA – L’Inter sta vagliando diversi nomi per la sostituzione di Achraf Hakimi sulla fascia destra. L’intenzione dei nerazzurri è quella di prendere uno tra Nahitan Nandez, Hector Bellerin e Denzel Dumfries. Il favorito è l’uruguaiano del Cagliari. Nell’intervallo dell’amichevole Lugano-Inter, c’è stato un incontro tra Piero Ausilio e Pablo Bentancur, il procuratore di Nandez, ed è arrivato il sì convinto del giocatore ai nerazzurri. Stando a quanto riporta “Sport Mediaset”, il problema è la clausola da 36 milioni di euro per liberarlo dal Cagliari. L’Inter vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, inserendo Radja Nainggolan e un giovane nello scambio. Si fa il nome di Lucien Agoume.

GIOVANI IN MOSTRA – L’amichevole contro il Lugano ha permesso all’Inter e a Simone Inzaghi di valutare anche diversi giocatori. Martin Satriano ha ben impressionato (vedi approfondimento) e potrebbe restare in rosa come quarto attaccante. Stesso discorso per Ionut Andrei Radu. Il portiere romeno ha ricevuto interessi dalla Spagna ma, secondo “Sport Mediaset”, ha deciso di restare all’Inter per giocarsi il posto da titolare con Samir Handanovic.