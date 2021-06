Inter, su Hakimi il Chelsea è avanti. Una contropartita è gradita − Sky

Tiene banco in casa Inter il possibile trasferimento di Achraf Hakimi. Come riporta Luca Marchetti su “Sky Sport 24”, sul giocatore sembra essere in vantaggio il Chelsea che ha offerto ai nerazzurri come contropartita Marcos Alonso

SCELTA PREVEDIBILE − Così Marchetti sulla questione relativa a Radu: «Stefan Radu è recordman di presenze nella Lazio, pensare a lui lontano da Roma era inimmaginabile. Ovviamente il pensiero di Simone Inzaghi era affascinante, l’Inter ci ha provato ma l’operazione non è andata in porto. Il trasloco a Milano ha pesato, l’Inter ha provato a tentare perché il rinnovo della Lazio non arrivava ma quando è pervenuto, il romeno ha deciso di rimanere a Roma».

CONTROPARTITA − Questi gli aggiornamenti di Marchetti su Hakimi: «Nessun passo avanti per Achraf Hakimi, ma il Chelsea sarebbe avanti con qualche contropartita. All’Inter piace Marcos Alonso»