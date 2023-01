Inter ha già in mano il dopo-Skriniar? Djalò il preferito, ma non è facile – CdS

L’Inter ha fissato una data di “scadenza” per capire se dovrà fare a meno adesso di Milan Skriniar o a giugno, così da poter trovare in tempo un sostituto da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, probabile che la dirigenza abbia già individuato il nome del possibile sostituto. Tiago Djalò, in tal senso, resta il preferito, ma non sarà facile durante questa sessione di mercato.

IL PREFERITO – L’esigenza di Beppe Marotta e di Piero Ausilio di chiudere il caso Milan Skriniar in queste ore è dettata ovviamente anche dalla necessità di far firmare il sostituto. La sensazione è che l’Inter abbia già in pugno un centrale ritenuto affidabile e all’altezza della situazione. Il casting, del resto, va avanti da settimane, con il club nerazzurro che ha voluto conoscere i costi di una serie di obiettivi, anche in vista di giugno quando potrebbero servire altri innesti. Ad esempio il Lille per Tiago Djaló non scende dalla richiesta di 15-20 milioni di euro per gennaio. Il portoghese ex Milan è da tempo il preferito della società milanese, ci sono stati già diversi incontri per lui ma la trattativa non è appunto facile.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta