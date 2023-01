Inter, difficile poter arrivare a Lindelof: Segnali positivi da Becao – CdS

Ormai è certo che Milan Skriniar o in questa sessione di mercato o in estate andrà al Paris Saint Germain. L’Inter per questo motivo ha iniziato a sondare il mercato in cerca di un sostituto dello slovacco. Ai nerazzurri piace lo svedese Lindelof, che però secondo il Corriere dello Sport è una pista molto complicata. Più facile quindi provare ad arrivare a Rodrigo Becao dell’Udinese che ha lanciato segnali positivi.

SEGNALI POSITIVI − Ora che l’addio di Milan Skriniar è praticamente certo, l’Inter si sta guardando intorno alla ricerca di un suo sostituto. In queste ore ha preso sempre più piede il nome del difensore svedese Victor Lindelof in forze al Manchester United dal 2017. Secondo il Corriere dello Sport si tratta però di una trattativa abbastanza complicata per i nerazzurri, che per questo potrebbero virare su Rodrigo Becao dell’Udinese. Il brasiliano andrà in scadenza nel 2024 e fino ad ora ha rifiutato le offerte di rinnovo che sono arrivare dal club friulano. Il cartellino del calciatore è valutato circa 20 milioni, ma le dichiarazioni del difensore fanno sperare i nerazzurri. Becao ha infatti espresso la volontà di voler andare a giocare per un top club.

Fonte: Eleonora Trotta – Corriere dello Sport