Skriniar, l’Inter fissa una scadenza! E la fascia da Capitano potrebbe cambiare – CdS

Milan Skriniar lascia l’Inter adesso o a giugno? La dirigenza è nervosa per le sue dichiarazioni (poi smentite) e quelle del suo agente. Secondo il Corriere dello Sport, la società ha fissato una “scadenza” per quanto riguarda la possibilità di presentare un’offerta per gennaio. E la fascia da capitano, inoltre, potrebbe cambiare.

SCADENZA E FASCIA DA CAPITANO – Milan Skriniar ha ormai sposato il PSG. La dirigenza dell’Inter, che si aspettava una presa di posizione dell’ex Samp anche davanti ai compagni, lo ha comunicato alla squadra, e adesso resta da capire solo se lo slovacco cambierà maglia a gennaio o direttamente a giugno. Di certo una convivenza è sempre più complicata. La società di Steven Zhang, nervosa pure per le dichiarazioni dell’agente del difensore, valuterà tutto: appare così difficile vederlo ancora capitano nel caso in cui dovesse rimanere in Italia. La giornata di oggi sarà in ogni caso decisiva, secondo l’Inter non si andrà oltre: domani si gioca e servono i tempi tecnici per il sostituto. I nerazzurri sono pronti a cedere Skriniar solo per 20 milioni di euro. Da parte sua, il club parigino non sembra disponibile a spendere tale cifra, vista l’esigenza di ingaggiare un esterno d’attacco e quella di rimanere nei limiti del budget stabilito. La prima offerta era inferiore ai 10 milioni di euro, sarebbe stata di 6 con l’aggiunta di alcuni bonus. Per avvicinarsi alle richieste dell’Inter e magari a quota 15, si ragionerà quindi sui premi.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta