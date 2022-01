Inter fa spesa in casa BMG: si prova il doppio colpo, uno come erede di Perisic – Sky

Inter programma il suo futuro in anticipo di almeno sei mesi sulla tabella di marcia. Come riportato da Sky Sport, il mercato invernale funge praticamente da antipasto per quello estivo. Occhio ai giocatori in scadenza, sia in entrata dalla Bundesliga sia in uscita, a partire da Perisic

DOPPIO COLPO BMG – L’Inter a gennaio si muove per luglio, perché non ha grandi necessità nel presente. Dopo il colpo André Onana (vedi editoriale) per la porta, il nome buono per la difesa è Matthias Ginter, che a fine stagione si libererà dal Borussia Monchengladbach a parametro zero. Il centrale difensivo tedesco è sul taccuino dell’Inter da tempo ma non è l’unico obiettivo in BMG. Infatti, piace molto anche il compagno di squadra Ramy Bensebaini, che può rinforzare la fascia sinistra nerazzurra. L’esterno mancino algerino non è in scadenza di contratto ma può arrivare come erede di Ivan Perisic, che chiede 5.5-6 milioni di euro annui per rinnovare e non rappresenta una priorità per l’Inter. A differenza del connazionale Marcelo Brozovic, che è in scadenza e per cui si farà di tutto. A riportarlo è l’emittente Sky Sport. Bensebaini, comunque, non è l’unico nome sul taccuino dell’Inter di Simone Inzaghi come possibile sostituto di Perisic in caso di addio a fine stagione (vedi articolo).