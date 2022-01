Calhanoglu e la squalifica: ci sarà in Inter-Lazio? Ecco i quattro scenari possibili

Calhanoglu rischia di diventare inconsapevolmente un caso. Nulla di grave ma di particolare sì, perché la squalifica “congelata” potrebbe nascondere delle insidie per l’Inter. Dopo Bologna-Inter, il calendario presenta immediatamente Inter-Lazio e, per evitare rischi, la società nerazzurra necessita di un comunicato ufficiale in tempi utili. Proviamo a ricostruire tutta la situazione

SQUALIFICA “CONGELATA” – La presenza di Hakan Calhanoglu in Inter-Lazio di domenica 9 gennaio non è ancora certa. Anzi, se serviva aggiungere un dubbio, dopo la partita fantasma Bologna-Inter (vedi focus), lo abbiamo aggiunto alla grande. La squalifica di una giornata da scontare a Bologna è stata scontata? A questa domanda non può rispondere solo l’Inter, bensì esclusivamente il Giudice Sportivo. Il Dott. Gerardo Mastrandrea si pronuncerà nel prossimo comunicato dedicato alla 20ª giornata di Serie A, a breve (si spera…). Gli scenari ipotizzabili sono tre. Anzi, quattro.

La squalifica di Calhanoglu in vista di Inter-Lazio

SCENARI 1 E 2 – Il primo, quello più banale ma difficile. Il Giudice Sportivo omologa lo 0-3 a tavolino di Bologna-Inter, confermando che Calhanoglu ha già scontato la squalifica di una giornata. In questo modo il centrocampista turco potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi già da Inter-Lazio e nelle successive partite di campionato (o almeno fino alla prossima squalifica). Il secondo, quello più temuto e beffardo. Il Dott. Mastrandrea non omologa la partita di Bologna, lasciandola letteralmente in stand-by come se non sia mai stata in calendario. In questo caso Calhanoglu non avrà ancora scontato la squalifica, che dovrà essere scontata alla prima partita utile di Serie A. Quindi proprio Inter-Lazio, in cui risulterà indisponibile.

SCENARI 3 E 4 – Il terzo, quello più logico e atteso. Riprendendo lo scenario 1, il Bologna successivamente può fare ricorso per richiedere che la partita venga rigiocata e, nel caso in cui venga accolto il ricorso, Calhanoglu dovrà scontare la giornata di squalifica alla prima data utile. Qualunque sia la partita in calendario. In questa ipotesi, la presenza del numero 20 nerazzurro in Inter-Lazio sarebbe certa, perché l’eventuale ricorso del Bologna verrebbe accolto sicuramente dopo questo weekend. In realtà esiste un quarto scenario ma è a dir poco grottesco. Se il Dott. Mastrandrea non si pronunciasse in tempo (entro domenica, ndr) su Bologna-Inter, l’Inter eviterebbe a priori di schierare Calhanoglu in Inter-Lazio, onde evitare di perdere a tavolino la partita in caso di ricorso della Lazio. Assurdo e paradossale, ma ormai tutto è possibile…