Kurzawa spunta tra Kolarov, Perisic, Bensebaini e altri due nomi mancini per l’Inter

Kurzawa torna di moda per il mercato di riparazione dell’Inter, che a gennaio dovrà riorganizzare la fascia sinistra. E probabilmente in estate sarà costretta a completare l’opera. L’esterno mancino del PSG non è l’unico nome sul taccuino nerazzurro, tra entrate e uscite

ANCORA KURZAWA – L’uscita di Aleksandar Kolarov obbliga l’Inter a intervenire alla ricerca di un esterno sinistro già per gennaio. L’Everton non apre al prestito con diritto di riscatto per Lucas Digne e lo stesso vale per Filip Kostic, che l’Eintracht Francoforte non pensa di liberare a gennaio. Il nome “nuovo”, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è quello di Layvin Kurzawa, già accostato all’Inter in passato. La società nerazzurra aspetta la risposta del Paris Saint-Germain, che può aprire al prestito di Kurzawa.

ALTRI NOMI – Perché Kurzawa e non altri? Come appreso da Sky Sport, il nome di Ryan Bensebaini è caldo più per l’estate che oggi, dato che il Borussia Monchengladabach non vuole cederlo a gennaio. La distanza tra l’Inter e Ivan Perisic per il rinnovo è ancora elevata, pertanto bisogna ragionare su un doppio colpo mancino nel giro di sei mesi. Uno potrebbe essere proprio Kurzawa, l’altro chissà. Intanto, l’obiettivo principale dell’Inter resta il rinnovo dell’altro croato, Marcelo Brozovic. C’è fiducia ma bisogna ancora arrivare all’accordo, magari nei prossimi giorni grazie all’arrivo a Milano del Presidente Steven Zhang (vedi aggiornamento).