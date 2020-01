Inter-Eriksen, solo questione di tempo: intermediari al lavoro – Sky

L’Inter è sempre più vicina a concludere l’affare Eriksen. L’accordo col giocatore è già trovato da tempo, si limano gli ultimi dettagli col Tottenham

QUESTIONE DI TEMPO – L’arrivo di Eriksen all’Inter è solo questione di tempo, il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport: «E’ solo una questione di tempo, gli intermediari sono in Italia e lavorano col Tottenham che deve risolvere una pendenza sugli stipendi di Eriksen. L’Inter ha l’accordo col giocatore per 8 milioni più 2 di bonus e sta lavorando, filtra fiducia e ottimismo, Eriksen sarà nerazzurro ma bisognerà capire il giorno esatto».