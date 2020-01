Mourinho fa scena muta: su Eriksen-Inter stavolta no comment

La trattativa tra Eriksen e l’Inter galoppa verso la sua naturale conclusione (QUI le ultime), ma José Mourinho ha preferito mantenere il silenzio in conferenza stampa. Le parole del tecnico portoghese, prima del match contro il Southampton, non sono rivolte al futuro del danese.

SCENA MUTA – L’Inter accelera per Christian Eriksen, e stavolta José Mourinho preferisce serrare i ranghi ed evitare di esporsi. L’aromento danese non è stato toccato nel corso della conferenza stampa del tecnico alla vigilia del match contro il Southampton. Il portoghese si è limitato a ‘dribblare’ una domanda su Willian José, attaccante della Real Sociedad, evitando ogni riferimento ad Eriksen. Atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello tenuto nelle ultime conferenze (QUI e QUI nello specifico), dove lo Special One aveva mostrato gli artigli e il suo pugno di ferro. Difficile dire se si tratti di un segnale concreto per la buona riuscita della trattativa. Forse anche Mourinho ha finalmente mollato la presa? Vedremo, soprattutto qualora il danese dovesse scendere in campo (anche solo per una manciata di minuti) contro i Saints.