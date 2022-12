Inter, Dumfries via! Piace Buchanan: la cifra richiesta dal Club Brugge – TS

L’Inter è destinata a dire addio a Dumfries. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno individuato in Tajon Buchanan il sostituto ideale: ecco la richiesta del Club Brugge

ADDIO – L’Inter è destinata a dire addio a Denzel Dumfries. È questo quello che emerge nell’edizione odierna di Tuttosport. I nerazzurrri, scrive il quotidiano, saranno costretti a cedere un big entro il 30 giugno vista la necessitò di raggiungere un attivo di almeno 60 milioni. Il club, inoltre, ha già individuato il sostituto dell’Olandese: si tratta di Tajon Buchanan, esterno canadese di proprietà del Club Brugge. Il giovane classe ’99 ha stupito Ausilio, che lo ha ammirato dal vivo nel corso del Mondiale in Qatar. Il profilo piace ad Inzaghi, che ha chiesto un esterno in grado di creare superiorità numerica sulle corsie esterne. Il Club Brugge però è una bottega cara: per strappare Buchanan al club belga serviranno 17-18 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini