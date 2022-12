Acerbi resta all’Inter oltre il 2023? Due questioni da monitorare – CdS

Acerbi è arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Il difensore, come spiega il Corriere dello Sport, sarà valutato su due fronti in questa seconda parte di stagione che sta per cominciare.

RISCATTO DA GUADAGNARE – Quando Francesco Acerbi è arrivato all’Inter in pochi pensavano che potesse diventare un titolare. Invece, fra le sue buone prestazioni e un 2022 molto negativo per Stefan de Vrij, si è conquistato il posto. Adesso entra a far parte dei giocatori da valutare per il 2023, in una difesa che ha (soprattutto) Milan Skriniar e lo stesso de Vrij in scadenza. Per Acerbi c’è un diritto di riscatto con la Lazio da quattro milioni, che stando al Corriere dello Sport l’Inter non vuole pagare per intero. Si cercherà di trattare con Claudio Lotito, in modo da abbassare la cifra. L’altra questione riguarda la tenuta fisica di Acerbi (trentacinque anni il prossimo 10 febbraio), che sarà valutata da qui in avanti: per questo se ne riparlerà in primavera.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno