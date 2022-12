Inter, da Dumfries il +60? Club e Pimenta OK ma tempistiche diverse − TS

In casa Inter non ci si distrae dal tesoretto dei 60 milioni da raggiungere in estate. Dumfries l’indiziato principale. Sia il club che l’agente Pimenta concordano, ma sulle tempistiche hanno vedute differenti

TESORETTO − Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter in estate. Le sue buone prestazioni al Mondiale, a parte ieri (vedi pagella), hanno fatto lievitare il prezzo del laterale olandese. Zhang spera di ricavare una cifra importante, vicina anche ai 60 milioni di euro. Il Chelsea è sempre alla finestra. Ma rimane da capire quando sarà ceduto il giocatore. In casa Inter, l’intenzione è quella di imbastire l’operazione ora per giugno. Quanto all’agente Rafaela Pimenta (vedi dichiarazioni), si sottintende la volontà di trovargli una nuova squadra già a gennaio.

Fonte: TuttoSport − Stefano Pasquino