Marotta, dalla Juventus no contatti (per ora). All’Inter altre distrazioni − CdS

Nessun contatto tra Beppe Marotta e la Juventus. L’AD dell’Inter non può distrarsi dai problemi tecnici e societari, ma in caso di chiamata di Elkann potrebbe non restare sensibile

NO CONTATTI − Nessun contatto al momento tra Marotta e la Juventus. John Elkann pensa ad un rinnovamento della società dopo il terremoto delle ultime settimane. Il pensiero è proprio quello di riportare l’AD dell’Inter nuovamente a Torino insieme ad Alessandro Del Piero. Al momento, però, nessuna chiamata tra il dirigente e John Elkann, proprietario di Exor. In casa Inter, non mancano i problemi tecnici e societari. Dunque non è lecita alcuna distrazione. Tuttavia, in caso di chiamata da parte di Elkann, Marotta, filtra, difficilmente saprebbe restare insensibile.

Fonte: Corriere dello Sport − Nicola Balice