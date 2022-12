Brozovic sprecone, salvato dai compagni: la pagella in Croazia-Brasile – TS

La Croazia di Marcelo Brozovic elimina il Brasile e si prepara ad affrontare l’Argentina in semifinale. Brozovic esce regala un’altra buona prestazione contro i verdeoro. La sua pagella in Croazia-Brasile.

GIALLO – Marcelo Brozovic giocherà la sua seconda semifinale consecutiva a un Mondiale con la sua Croazia. Eliminando i fenomeni brasiliani, la squadra di Dalic strappa il ticket per le semifinali, dove incontrerà l’Argentina di Lautaro Martinez. Altra grande prestazione del metronomo nerazzurro che gioca quasi un’ora e mezza da ammonito. Nei supplementari spreca l’occasione sul bell’assist dell’ex compagno Ivan Perisic. Più che sufficiente la sua pagella, voto 6,5. Si ritrova con un giallo sulla coscienza ma non lo fa pesare. raddoppi puntuali, come sempre d’altronde. Si divora il match point nel supplementare: i compagi gli tolgono un peso

Fonte: Tuttosport