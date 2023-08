Inter, le due alternative a Pavard per la difesa. Una low-cost – SM

L’Inter non si ferma sul mercato a Benjamin Pavard. Oltre al francese ci sono due alternative, da Sport Mediaset i nomi e i dettagli sulle trattative.

PIANO B – Tante volte si è sentito parlare di ‘piano B‘ per l’attacco dell’Inter, stavolta lo si farà per la difesa. Benjamin Pavard è il primo sulla lista per sostituire Milan Skriniar, ma ci sono anche due alternative. La prima è Trevoh Chalobah: il Chelsea chiede 25 milioni di euro ma il giocatore si è infortunato e sarà out per circa un mese. La seconda è Japhet Tanganga del Tottenham che si può fare in prestito con diritto di riscatto, quindi con una trattativa low-cost.