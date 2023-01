Inter, difesa da rifondare? De Vrij come Skriniar. Da Acerbi a D’Ambrosio: i casi a ‘rischio’ – CdS

Situazione contrattuale da monitorare per il reparto arretrato dell’Inter, con il rischio di dover rifondare (quasi) da zero. Non solo Alessandro Bastoni (vedi QUI): con Milan Skriniar vicino al PSG, anche Stefan de Vrij cerca nuovi stimoli. Da Danilo D’Ambrosio a Francesco Acerbi, ecco tutti i casi a rischio.

PERICOLO – Se Milan Skriniar è il caso più spinoso, e si sta risolvendo nel peggiore dei modi per l’Inter, purtroppo per i nerazzurri non si tratta dell’unico difensore in bilico. Il rischio in viste delle prossime stagioni è quella di ritrovarsi costretti a ricostruire letteralmente un reparto. Oltre allo slovacco, infatti, anche Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio hanno il contratto in scadenza nel 2023. All’olandese, peraltro, è già stata avanzata una proposta di rinnovo – un biennale con ingaggio sostanzialmente confermato -, ma sembra che il suo desiderio sia quella di cambiare campionato, con la Premier League in cima ai desideri. In aggiunta, c’è pure il prestito di Francesco Acerbi in esaurimento a giugno. L’Inter potrebbe riscattarne il cartellino, versando 4 milioni, ma la cifra è alta per un quasi 35enne, che resterebbe molto volentieri alla Pinetina. Non è un caso, insomma, che l’Inter abbia messo gli occhi su Perr Schuurs del Torino, specializzato nel fare il centrale di una linea arretrata a tre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno