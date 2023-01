Post-Skriniar, spunta un nome nuovo direttamente dalla Francia – CdS

Il nome del dopo Skriniar è quello più bollente in casa Inter. Oltre ai nomi soliti provenienti anche dal campionato italiano, spunta un profilo nuovo dalla Francia

NUOVO NOME – L’Inter sta scandagliando il mercato in cerca di un sostituto di Milan Skriniar. I nomi che circolano, per quanto riguarda i giocatori provenienti dal campionato italiano, sono quelli di Scalvini e Becao, in scadenza dall’Udinese. Dall’estero, invece, spunta un nuovo nome: quello di Lubeka del Lione. Questo profilo si aggiunge a quelli di Thiago Djalo del Lilla e a quello intramontabile di Trevor Chalobah del Chelsea.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno