L’Inter valuta Chalobah per il dopo Skriniar: un nome sul tavolo – TS

Per il post Skriniar, l’Inter sta valutando diversi profili. Un nome che non è mai passato di moda è quello di Trevor Chalobah

TRATTATIVA INCROCIATA – L’Inter sta sondando diversi profili per il post Skriniar (qui l’articolo). Un nome che i nerazzurri hanno sempre considerato è quello di Trevor Chalobah. Discorso a parte merita il difensore del Chelsea, perché potrebbe essere incluso un giocatore dell’Inter sul piede di partenza. Il giocatore in discussione è Denzel Dumfries, da sempre nel mirino dei Blues. Dal punto del vista del club nerazzurro non sarebbe effettivamente un affare, ma se l’Inter crede che il giocatore possa essere un degno sostituto di Skriniar, il sacrificio sarebbe giustificato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino