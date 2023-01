Bastoni, adesso l’Inter vuole blindarlo per evitare Skriniar-bis: i dettagli – CdS

Alessandro Bastoni ha un contratto in scadenza nel 2024. Niente di preoccupante, ma come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’Inter adesso vuole blindare il giocatore soprattutto per evitare una situazione simile a quella di Milan Skriniar.

PER IL RINNOVO – Visto quanto successo con Milan Skriniar, anche la situazione legata ad Alessandro Bastoni non va trascurata, anzi. Essendo legato all’Inter fino al 2024, non c’è pericolo che possa “scappare”. Anche il suo contratto, però, deve essere prolungato entro la prossima estate. Altrimenti, il rischio è di ritrovarsi con un’altra situazione identica a quella di Skriniar. E, tenuto conto di come si sta concludendo, si può già immaginare che, senza un’intesa, il club nerazzurro si ritroverà costretto a mettere sul mercato il centrale azzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno