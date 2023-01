Serie A, vigilia di Inter-Empoli con cinque partite: spicca Juventus-Atalanta

In Serie A è la vigilia di Inter-Empoli, ma la diciannovesima giornata oggi prevede cinque partite. Il clou è rappresentato da Juventus-Atalanta, dopo la sanzione che ha portato i bianconeri a quindici punti in meno in classifica.

SERIE A 2022-2023 – 19ª GIORNATA

Sampdoria-Udinese domenica 22 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Monza-Sassuolo domenica 22 gennaio ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Spezia-Roma domenica 22 gennaio ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Juventus-Atalanta domenica 22 gennaio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Bologna-Cremonese lunedì 23 gennaio ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Inter-Empoli lunedì 23 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Lazio-Milan martedì 24 gennaio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Verona-Lecce 2-0 40′ Depaoli, 54′ Lazovic

Salernitana-Napoli 0-2 45′ +3 Di Lorenzo, 48′ Osimhen

Fiorentina-Torino 0-1 33′ Miranchuk

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50 *

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Atalanta 34

Roma 34

Torino 26 *

Udinese 25

Fiorentina 23 *

Juventus 22 (-15)

Bologna 22

Empoli 22

Monza 21

Lecce 20 *

Spezia 18

Salernitana 18 *

Sassuolo 16

Verona 12 *

Sampdoria 9

Cremonese 7

* una partita in più