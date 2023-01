Ceccarini: «Skriniar, no rilanci Inter. Anche de Vrij rischia! Kessié in estate»

Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell’Inter con i profili di Skriniar e de Vrij in uscita e quello di Kessié in entrata. Situazione diverse ma calde

I FRONTI APERTI − Nel suo editoriale, Niccolò Ceccarini ha aggiornato sul mercato dell’Inter: «Skriniar per ora ha detto no alla proposta di rinnovo dell’Inter. La situazione è questa. È evidente che il forte difensore slovacco stia valutando altre offerte. Tra queste c’è sempre quella del Paris Saint Germain, che ha pronto per lui un super premio alla firma, più un contratto che sfiora i 10 milioni di euro a stagione. La posizione del club nerazzurro non è però cambiata, nel senso che non ci sarà alcun rilancio e nessun ultimatum. Appena arriverà la risposta definitiva l’Inter ne prenderà atto. Quella che sta per arrivare è una sorta di rivoluzione per il reparto difensivo in virtù del fatto che anche il rinnovo di De Vrij è una questione decisamente aperta e se ne inizierà a parlare in maniera più concreta da febbraio in poi. Per quello che riguarda il possibile scambio Brozovic-Kessié non ci sono grandi novità. Nel caso l’Inter vorrebbe avere un conguaglio dal Barcellona. Il discorso potrebbe decollare la prossima estate. Allo stato attuale è molto complicato».

Fonte: Tuttomercatoweb − Niccolò Ceccarini