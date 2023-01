Inter, energia dalla Supercoppa Italiana! Caccia al Napoli non impossibile – CdS

Il Napoli continua a vincere e non si ferma. Ma l’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di rinunciare al tentativo di rimontare. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, riparte la rincorda al Napoli che, secondo il Corriere dello Sport, sarà difficile ma non impossibile.

LA RINCORSA – Aver messo un nuovo trofeo in bacheca ha regalato all’Inter una carica supplementare. E la voglia di provarci fino in fondo ha contagiato tutta la squadra. Occorre, però, conservare la stessa continuità e costanza che l’Inter ha esibito nelle ultime dieci giornate. Un primo test in questo senso andrà in scena domani sera contro l’Empoli. Battere i toscani, infatti, non cambierà la classifica, ma sarà comunque fondamentale per mantenere il -10. Per sperare di recuperare qualche punto dovrà attendere, almeno la prossima settimana, quando la squadra di Luciano Spalletti affronterà la Roma per una sfida di alta classifica. Per il girone di ritorno, la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà ripartire dalla certezza del rendimento casalingo: a San Siro ha fatto punti (3) soltanto la Roma, mentre tutte le altre squadre hanno pagato dazio. E, davanti ai propri tifosi, i nerazzurri giocheranno 5 scontri diretti su 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno