Inter, i prestiti finanziano il mercato. Da Dalbert a Sensi: gli scenari – TS

TESORETTO – L’Inter dovrà vivere un altro mercato estivo fatto di auto-finanziamento. Secondo Tuttosport, oggi in edicola, i nerazzurri proveranno a fare cassa con i numerosi giocatori girati in prestito e che si stanno ritagliando uno spazio importante nei nuovi club. Dei vari nomi, infatti, solo alcuni torneranno alla base e resteranno a disposizione di Inzaghi. Qualcuno verrà rispedito in prestito, altri verranno ceduti a titolo definitivo.

GIOVANI – L’Inter ha spedito numerosi calciatori in prestito, specialmente giovani, per fargli trovare il giusto minutaggio in realtà diverse. Fra questi c’è Di Gregorio, attualmente al Monza: il club nerazzurro non vorrebbe perderne il controllo ma, in caso di promozione, scatterebbe l’obbligo di riscatto da parte del club di Berlusconi, fissato a 4 milioni. Difficile, invece, che il Basilea possa esercitare il diritto di riscatto su Sebastiano Esposito, fissato ad 8 milioni: il calciatore, dopo un ottimo inizio, ha faticato in Svizzera. Tornerà alla base per poi essere nuovamente ceduto in prestito. Tra i “ragazzi” che possono ambire ad una permanenza, scrive il quotidiano, ci sono Vanheudsen, attualmente al Genoa, e Agoumé, che si sta facendo le ossa al Brest e che potrebbe tornare alla base per rivestire il ruolo di vice-Brozovic. Il compagno di squadra Satriano, invece, verrà nuovamente ceduto in prestito. Verranno definite più avanti, invece, le situazioni relative a Stankovic, Mulattieri, Oristanio e Salcedo.

GLI ALTRI – Fra i giocatori in prestito ci sono anche Dalbert, su cui il Cagliari ha un diritto di riscatto fissato a 7 milioni in caso di salvezza. Mazzarri stima il laterale brasiliano e Giulini, a fine campionato, potrebbe chiedere uno sconto per acquistare a titolo definitivo il calciatore. Anche Sensi non rientra più nei piani della società nerazzurra: una volta rientrato si proverà a cederlo a titolo definitivo: interessate la Sampdoria, la Fiorentina, la Lazio ed il Sassuolo. Infine Lazaro, attualmente al Benfica: dopo un inizio stentato, l’austriaco ha cominciato a giocare con continuità. A fine stagione, il club portoghese, potrebbe decidere di tenerlo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino