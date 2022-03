Lautaro Martinez lascia il posto a Dybala? Altri due in uscita dall’Inter – TS

Lautaro Martinez al termine di questa stagione potrebbe lasciar posto a Paulo Dybala, che tanto piace alla dirigenza dell’Inter. Il nerazzurro è l’unico dell’attacco dell’Inter ad avere ancora mercato, anche se per far entrare il bianconero basterebbero solo altre due cessioni.

GIOCO A INCASTRI – Quella di Paulo Dybala per l’Inter è diventata più di una suggestione (vedi articolo). Proprio per questo motivo, il giocatore più indiziato per far posto al bianconero è proprio Lautaro Martinez. L’ex Velez è l’unico ad aver mercato per quanto riguarda l’attacco, anche se economicamente parlando basterebbe liquidare Alexis Sanchez e Arturo Vidal per fare posto a Dybala (tra buonuscite e penali, partirebbero 8.5 milioni a fronte di 22 al lordo risparmiati essendo cileni beneficiati dal Decreto Crescita). Ma altrettanto vero che il gioco a incastri pensato da Beppe Marotta prevede l’uscita di Lautaro Martinez compensata dall’entrata di Dybala. Un’operazione in cui l’Inter andrebbe sicuramente a guadagnarci qualora Dybala dovesse tornare quello dei primi tre anni a Torino.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

