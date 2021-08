Inter, con Correa mercato chiuso. Adesso si pensa ai rinnovi di tre big

L’Inter ha chiuso il mercato in entrata. L’arrivo di Correa è l’ultimo per i nerazzurri. I soldi rimasti saranno reinvestiti per rinnovare il contratto a tre big della squadra

ADESSO RINNOVI − L’arrivo di Joaquin Correa ha chiuso il mercato dell’Inter. Il Tucu, infatti, si aggiunge agli arrivi di Hakan Calhanoglu, Edin Dzko e Denzel Dumfries. L’argentino rinforza l’attacco nerazzurro dopo la partenza di Romelu Lukaku verso il Chelsea. Come riporta Marco Barzaghi su “Sport Mediaset”, l’Inter non prenderà più nessuno a meno di clamorosi scenari con il profilo di Gianluca Scamacca che, al momento, sarà soltanto monitorato per il futuro. I 50 milioni di euro rimasti sul mercato saranno reinvestiti per rinnovare i contratti di Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.