Caressa: «Voto girone Inter 6/6,5. Gare con Sheriff Tiraspol fondamentali»

Fabio Caressa ha dato i suoi voti per i sorteggi di Champions League. Al girone dell’Inter va un 6/6,5 con Real Madrid e Shakthar Donetsk forti. Contro lo Sheriff Tiraspol fondamentale vincere

GIRONE − Questo il giudizio di Caressa sul sorteggio Champions League«Il voto per i gironi dell’Inter è tra il 6 e il 6 e mezzo. Occhio perché il Real Madrid è fortissimo e poi è una squadra che da fastidio storicamente all’Inter anche se ha bisogno di un assestamento. Però, Carlo Ancelotti è faticoso in Europa da battere. Lo Sheriff Tiraspol è l’ultima squadra, probabilmente, della Champions League e quindi non bisogna sbagliare quella partita, perché perdere dei punti con lo Sheriff significa essere fuori dalla qualificazione. Occhio allo Shakthar Donetsk, squadra molto esperta in Europa, ho visto i preliminari, è una squadra che segna. Roberto De Zerbi, già, ha lasciato il suo segno. Questo non è un girone difficilissimo ma complicato».

Fonte: Instagram − Fabio Caressa Real