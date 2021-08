Trevisani: «Inter, sorteggio brutto nonostante prima fascia. Ma è forte»

Riccardo Trevisani ha commentato su “Sport Mediaset” il sorteggio di Champions League dell’Inter. Secondo l’opinionista, poteva andare sicuramente meglio ma i nerazzurri sono forti

SORTEGGIO − Così Trevisani sul sorteggio di Champions League: «All’Inter è andato peggio, nonostante la fascia uno. Di nuovo insieme al Real Madrid con cui perse sia andata che ritorno e con lo Shakthar Donetsk con cui non ha vinto all’ultima giornata, uscendo dalla Champions League. Ci sono però dei cambiamenti, non c’è più Romelu Lukaku ma c’è Lautaro Martinez. Ha lasciato Antonio Conte ma c’è un bravo allenatore come Simone Inzaghi. L’Inter, però, è forte come si è visto già dalla prima giornata di campionato».