Inter, contatti con il Genoa ancora per Salcedo – Sky

Eddie Salcedo, giocatore dell’Inter, è stato in prestito questa stagione al Genoa risultando protagonista per la promozione in Serie A. Luca Marchetti dà aggiornamenti sulla situazione del calciatore su Sky Sport.

FUTURO – 23 partite in questa stagione in Serie B, 4 gol e 1 assist per Eddie Salcedo. L’attaccante dell’Inter ha giocato in prestito al Genoa risultando protagonista della promozione in Serie A con il secondo posto in classifica. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport il Genoa sta riallacciando i rapporti con l’Inter per riportare Salcedo. Sarebbe l’ennesimo ritorno per il calciatore che dal 30 giugno sarà nuovamente nerazzurro, con contratto in scadenza nel 2024.