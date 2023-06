Inter, esito negativo dall’incontro col Chelsea. La situazione

L’Inter con Piero Ausilio e il Chelsea si sono incontrati poche ore fa a Londra per il mercato dell’estate. Non arrivano notizie positive sull’esito finale secondo Fabrizio Romano.

ESITO – Il Chelsea ha fatto sapere all’Inter che in questa sessione di calciomercato estiva non verranno accettati altri prestiti per Romelu Lukaku. Porte chiuse con questa formula anche per Kalidou Koulibaly, difensore arrivato un anno fa dal Napoli e obiettivo dichiarato come post Skriniar in casa nerazzurra. Secondo Fabrizio Romano i colloqui continueranno nei prossimi giorni per trovare una possibile soluzione. Potrebbe essere determinante la volontà dei due calciatori.