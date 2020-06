Inter con gli occhi su Tonali: due contropartite per il Brescia – SM

Sandro Tonali è il grande obiettivo di mercato per l’Inter. I soldi incassati dalla cessione di Icardi e due contropartite potrebbero incrinare il muro alzato dal Brescia e dal suo presidente Massimo Cellino

Sandro Tonali è il grande obiettivo di mercato della prossima stagione per l’Inter. Il presidente del Brescia Massimo Cellino valuta almeno 50 milioni il suo gioiellino e secondo “Sport Mediaset” l’Inter è particolarmente favorita sulla Juventus perché, oltre ad avere il gradimento del giocatore con cui c’è già un accordo di massima per un quadriennale, può contare grazie alla cessione di Mauro Icardi su una liquidità che pochi possono avere in questo momento. Si cercherà comunque di introdurre delle contropartite per abbassare l’esborso e la cessione di Pinamonti e il prestito di Sebastiano Esposito potrebbero fare breccia nel muro alzato da Cellino.