Marani: “Serie A, sperimentazione continua. Curioso di vedere l’Inter”

Matteo Marani, in collegamento per “Sky Sport”, ha analizzato i temi della ripresa del campionato ammettendo di essere curioso di vedere come ripartirà l’Inter di Antonio Conte

SPERIMENTAZIONE CONTINUA – La Serie A ripartirà in condizioni mai viste prima, sarà un vero e proprio esperimento sportivo: «Non abbiamo precedenti e non possiamo affidarci a nulla del passato. Sarà una sperimentazione continua, per il fatto dei più cambi e che si giocherà costantemente. Sarà interessante vedere come si metteranno le cose e come risponderanno le squadre. Siamo ormai a poco meno di due settimane dalla ripartenza del calcio, sarò curioso di vedere le risposte dal punto di vista tecnico».

CHE SERIE A VEDREMO – Marani parla di che tipo di Serie A vedremo e si dice curioso di vedere come reagiranno alcune squadre come Lazio e Inter: «Giocheranno di più i giovani e quelli che hanno giocato meno. Dovranno essere bravi gli allenatori a sfruttare la rosa. Emergerà chi riuscirà davvero a gestire questi 40 giorni che saranno come un piccolo mondiale. Ho delle curiosità, mi domando quanto perderà la Lazio. Abbiamo detto a lungo che con le coppe sarebbe stato un vantaggio che però ora perde. Ho curiosità di vedere la risposta dell’Inter che è vero sarà penalizzata, ma vincendo il primo recupero potrebbe avvicinare le due. E’ un’impresa difficile ma non lo sappiamo».