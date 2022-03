Inter comunque soddisfatta da Inzaghi: presto si parlerà di rinnovo – CdS

L’Inter resta comunque soddisfatta dal lavoro di Simone Inzaghi in questi mesi, considerando soprattutto le pesanti cessioni in estate. La società, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, manterrà l’impegno preso mesi fa riguardo il rinnovo di contratto.

SODDISFAZIONE – Nel colloquio di giovedì con Steven Zhang e gli Amministratori Delegati, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, la società ha sottolineato di essere comunque soddisfatta del lavoro di Simone Inzaghi e dei risultati raggiunti finora. Nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, il tecnico ha comunque raggiunto gli ottavi di finale di UEFA Champions League superando i gironi, aggiungendo anche la vittoria in Supercoppa italiana, l’ingresso in semifinale di Coppa Italia e l’attuale terzo posto in campionato con la possibilità di recuperare terreno. Se l’Inter fosse uscita ai gironi senza sfida il Liverpool, probabilmente la classifica sarebbe diversa, ma è un dazio da pagare per continuare il processo di crescita e fare esperienza. La dirigenza non ha dimenticato il ridimensionamento della scorsa estate che Inzaghi ha comunque accettato, mentre Antonio Conte salutava con tanto di buonuscita. Per questo motivo la società di Viale della Liberazione manterrà comunque l’impegno preso mesi fa riguardo il possibile rinnovo di contratto. A fine stagione le parti si riaggiorneranno per discutere del contratto perché c’è piena sintonia tra le parti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

