Dybala all’Inter vuole solo segnare! L’Italia oggi non è una preferenza – CdS

Paulo Dybala secondo il Corriere dello Sport vuole lasciare la Juventus lasciando un dolce ricordo ai tifosi bianconeri, che per il quotidiano romano significa segnare contro i nerazzurri. Inoltre sul fronte mercato l’Italia non è ad oggi una preferenza per l’argentino.

CONTRO L’INTER – Paulo Dybala dopo la rottura con la Juventus riparte di fatto da una partitella. Quella avvenuta ieri in famiglia alla Continassa, dove ha anche trovato la via del gol mandando un segnale al tecnico Massimiliano Allegri in vista del big-match contro l’Inter. Secondo il quotidiano romano, l’attaccante argentino vuole segnare all’Inter per lasciare un buon ricordo ai tifosi bianconeri. Altro che futuro in nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, Dybala vuole a tutti i costi una maglia da titolare contro l’Inter e segnare.

FUTURO – Il nome della prossima squadra di Paulo Dybala non uscirà in tempi brevi. L’argentino è entrato nel gruppo dei top player che si muoveranno la prossima stagione. Intanto lui riflette sul suo futuro e ha mandato un agente per sondare il mercato estero. L’opzione Italia, ad oggi non è una pista percorribile. C’è voglia di novità e per questo la destinazione preferita resta la Spagna, senza togliere lo sguardo in Premier League.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

