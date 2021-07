Inter, casting per la fascia destra: Bellerin favorito. Nandez difficile – TS

L’Inter è alla ricerca di un esterno destro sul mercato. Secondo quanto riportato dal “Tuttosport”, il favorito per il post Hakimi rimane Bellerin dell’Arsenal. Nandez piace, ma l’operazione appare difficile

CASTING – L’Inter è alla ricerca di un esterno destro. Partito Hakimi, i nerazzurri, cercano un sostituto all’altezza, rispettando però i paletti imposti da un periodo economico non facile. Il favorito, nella corsa ad un posto sulla corsia di destra nerazzurra, è Hector Bellerin. Secondo quanto riportato dal “Tuttosport”, infatti, lo spagnolo è il candidato ideale sia per aspetti tecnici che economici. L’Arsenal ha aperto alla cessione, ma al momento non c’è apertura al prestito con diritto di riscatto.

NOME NUOVO – Nelle ultime ore si è parlato di un possibile approdo di Nandez all’Inter. L’approdo del calciatore uruguayano è legato al ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Secondo il “Tuttosport”, infatti, i sardi sarebbero disposti a cedere Nandez in prestito con diritto di riscatto: in cambio, però, il club di Giulini chiede che sia l’Inter a pagare l’intero stipendio del “Ninja” che ammonta circa a 10 milioni lordi. Difficile però, che l’operazione possa andare a buon fine su queste cifre. I nerazzurri, infatti, sono disposti a liberare Nainggolan, ma non intendono versare più di 1 milione per la buonuscita.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport